Anas, da oggi limitazioni nella 129 bis in territorio di Macomer

Interessato il tratto dal chilometro 0 al chilometro 4,500 per lavori di manutenzioni di due linee ferroviarie

Di: Antonio Caria

Anas ha reso noto che a, partire da oggi 9 luglio, sulla strada statale 129 bis saranno in vigore limitazioni al traffico tra il km 0 e il 4,500, per lavori di manutenzioni di due linee ferroviarie, nel territorio comunale di Macomer.

Oggi rimarrà chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 2,500 (svincolo di Bosa) e il km 4,200.

“Il provvedimento – specifica l’Anas – si rende necessario per consentire gli interventi di manutenzione della linea ferroviaria Macomer-Bosa (competenza ARST) entro la fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 13:00. Il traffico che proviene da Cagliari verrà deviato allo svincolo per Macomer-Bosa (km 148,400) della statale 131 “Carlo Felice” fino allo svincolo Semestene-Pozzomaggiore (km 162,100) lungo le strade provinciali 8 e 44. Per il traffico che proviene da Sassari il flusso veicolare verrà deviato a partire dallo svincolo Semestene-Pozzomaggiore (km 162,100) lungo le provinciali 8 e 44. Il traffico proveniente da Macomer verrà deviato invece sulla strada provinciale 43 in direzione Scano di Montiferro. Il percorso alternativo per il traffico che da Bosa, Suni e Sindia è diretto a Macomer sarà deviato infine lungo la viabilità alternativa costituita dalla statale 292 e dalle strade provinciali 21, 34, 43 e 78”.

Inoltre da domani 10 a sabato 13 luglio verrà interdetto al traffico, in orario notturno, il tratto precedente, compreso tra il km 0 e il km 2,500. In questo caso per effettuare gli interventi di manutenzione della linea ferroviaria RFI Cagliari-Golfo Aranci entro la fascia oraria notturna compresa tra le 22:30 e le 6:00.

Il traffico che proviene da Sassari sarà deviato all’ uscita Birori-Macomer-Nuoro della statale 131 “Carlo Felice” (km 142,200 dir. Cagliari), per reimmettersi sulla statale 129 bis tramite la SS129 e la viabilità comunale di Macomer. Il flusso veicolare da Cagliari verso Bosa/Sindia verrà deviato all’uscita Macomer-Nuoro (km 142,100 dir. Sassari) per reimmettersi sulla statale tramite la SS129 e la viabilità comunale di Macomer. I veicoli che da Bosa e Sindia viaggeranno verso Cagliari e quelli che da Macomer andranno in direzione Sassari saranno deviati lungo la viabilità comunale di Macomer.

In entrambi i casi a termine delle lavorazioni verrà ripristinato il normale flusso del traffico.