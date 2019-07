Paura nella notte a Sestu per un incendio. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni

I roghi sono divampati da diverse zone

Di: Redazione Sardegna Live

Una serie di incendi sono scoppiati nell'hinterland cagliaritano, dove le fiamme hanno lambito alcune case a Sestu.

Gli incendi, partiti da diverse aree alla periferia del centro alle porte di Cagliari, si sono sviluppati dalle campagne e si sono avvicinati pericolosamente ad alcune abitazioni. I roghi sono divampati vicino alla strada provinciale 4 e successivamente tra via Tiberio e via Caracalla, non lontano da diverse auto in sosta.

Un atro rogo si è fatto largo in un’area vicina a via Costantino Imperatore. In questo caso le fiamme hanno rischiato di propagarsi anche ad alcune case sparse.

La sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco ha inviato due squadre di pronto intervento della sede centrale con un’”autopompa" e un automezzo "fuoristrada" dotato di modulo antincendio. Successivamente è stata inviata un'altra squadra, con dotazioni simili.

A supporto anche i volontari antincendio della Protezione civile. Le fiamme sono state spente ed è stata fatta la bonifica dei focolai residui.