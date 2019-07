Dentro casa aveva allestito una serra artigianale di marijuana: arrestato dai Carabinieri

Si tratta di un pregiudicato del posto

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Sant’Antioco hanno arrestato un 24enne, M.L., originario del luogo, nullafacente e con precedenti specifici, responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso di un servizio mirato, i militari hanno proceduto alla perquisizione a casa del 24enne. Non appena varcata la soglia dell’abitazione, i Carabinieri si sono trovati di fronte ad una vera e propria serra artigianale per la coltivazione della cannabis, allestita all’interno di una stanza.

La serra era stata realizzata con un impianto di irrigazione di numerose piante, con un impianto di ventilazione, termostati digitali per il controllo della temperatura e fertilizzanti. Terminato il processo di crescita, le piante venivano fatte essiccare per poi essere confezionate in bustine e vendute. I carabinieri hanno così proceduto al sequestro di 21 piante di marijuana per un peso complessivo di 1,5 kg e di tutto il materiale e l’attrezzatura. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella mattinata di domani.