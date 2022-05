Ora gli appuntamenti si fanno in videochiamata: “Il Comune di Sassari vicino al cittadino”

Al momento il servizio parte in via sperimentale dal 26 maggio con gli sportelli virtuali degli uffici della Tari e dei Matrimoni, ed è destinato ad ampliarsi

Di: Redazione Sardegna Live

Abbattere ulteriormente le file agli sportelli, facilitare la vita agli utenti e allo stesso momento dedicare loro tutto il tempo necessario per avere informazioni e chiarimenti”. Con questi obiettivi l’Amministrazione comunale di Sassari ha attivato il nuovo servizio per i cittadini. Da oggi, sul sito www.comune.sassari.it, è possibile prendere un appuntamento che si terrà con una semplice videochiamata, nel giorno e nell’orario scelto dal cittadino. Al momento il servizio parte in via sperimentale dal 26 maggio con gli sportelli virtuali degli uffici della Tari e dei Matrimoni, ed è destinato ad ampliarsi.

Il sistema funziona sia su PC (dotati di webcam, altoparlanti e microfono) sia su cellulare e non necessita di nessuna installazione.

Tramite una piattaforma si sceglierà così l’ufficio con il quale interagire, la data e l'ora dell'incontro virtuale. A seguito della prenotazione l’utente riceverà una mail con il riepilogo dell'appuntamento, un eventuale elenco di documenti necessari per gestire al meglio l'incontro e un link da utilizzare alla data e ora prestabilita. Al momento dell'appuntamento, premendo il link, apparirà la finestra di connessione che consente di effettuare la videochiamata con l'operatore od operatrice comunale ed eventualmente di scambiare documenti.

I servizi attualmente attivati sono quelli dello sportello Tari, il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 8:30 alle 12, con intervalli di 30 minuti e dello sportello Matrimoni, il martedì dalle 15 alle 17.