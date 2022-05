Sassari. Per un mese niente acqua di notte per mezza città

Rubinetti a secco dalle 24 alle 5: ecco dove

Di: Redazione Sardegna Live

Per circa un mese, a Sassari, mezza città resterà senza acqua rubinetti di notte. Fino al 23 giugno Abbanoa interromperà l'erogazione dell'acqua dalle 24 alle 5 nei quartieri di Sassari serviti dal serbatoio di via Milano. Si tratta di: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Monte Furru, Badde Pedrosa e Cappuccini. La chiusura notturna, spiega l'ente gestore della rete idirica, "è necessaria per eseguire gli interventi di efficientamento dell'impianto Truncu Reale, il principale potabilizzatore del Nord Sardegna al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino".

In questo impianto verranno effettuati una serie di lavori di efficientamento dei sistemi di trattamento che porteranno nei prossimi giorni a una riduzione della produzione di risorsa idrica di circa 100 litri al secondo. In base all'andamento dei consumi e all'integrazione fornita dal potabilizzatore di Bidighinzu, sarà possibile restringere maggiormente la fascia oraria di chiusura. Ancora Abbanoa fa sapere che da martedì 24 maggio sarà interrotta anche l'erogazione dell'acqua nella zona industriale di Predda Niedda, dalle 8.30 alle 20.30, per consentire l'esecuzione di un urgente intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta.

Nel dettaglio, sarà installato un nuovo pezzo speciale in acciaio nel tratto vicino alla rotatoria della Strada 1, visto che venerdì scorso era stato individuato un guasto. L'intervento di riparazione era stato subito avviato per consentire il ripristino dell'erogazione, ma dagli accertamenti eseguiti durante i successivi scavi è emersa la necessità di un intervento più consistente, che sarà eseguito martedì.