Lunghe code sotto il sole sulla SS 554

Traffico rallentato in direzione di Cagliari e dell'aeroporto. Ecco la situazione

Di: Redazione Sardegna Live

Lunghe code si sono registrate dalla prima mattina di oggi, 8 luglio, lungo la SS 554. Traffico rallentato in direzione Cagliari e aeroporto di Elmas.

Tantissimi automobilisti hanno dovuto pazientare in colonna sotto il sole. Si rende sempre più necessaria la realizzazione di rotonde, già progrmmate dall'Anas da tempo, che sostituiscano i semafori all'altezza di Selargius e Monserrato.

"Un problema sempre più attuale - denuncia a L'Unione Sarda il sindaco di Selargius, Gigi Concu -, attendiamo non solo le rotatorie ma anche la realizzazione dei guardrail centrali nei punti ancora sprovvisti. I lavori sono urgentissimi per mettere in sicurezza una delle strade più trafficate d'Italia ma anche per evitare le code infinite che creano disagi e inquinamento dell'aria".