Maracalagonis. Drammatico incidente auto-moto: muore un centauro sulla ss 125

Niente da fare per il motociclista, già morto quando sono arrivati i soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda mattinata di oggi un motociclista ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 125, all'altezza di Maracalagonis. La vittima, 24 anni, era un cittadino della Repubblica Ceca.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un'auto e una moto, ma la dinamica del sinistro non è ancora chiara. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena.

Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare soccorso al centauro. Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118, insieme ai militari e ai Vigili del Fuoco, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.