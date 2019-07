Malika Ayane in concerto ad Arzachena

Appuntamento il 14 luglio

Di: Redazione

Malika Ayane e la cantante lirica Carly Paoli saranno le protagoniste dell'evento gratuito 'Festa in famiglia', in programma domenica 14 luglio dalle 19 alle 23 ad Arzachena, in Sardegna, nel parco XIII novembre, in localita' Tanca di Lu Palu.

Il doppio concerto, che si chiudera' con uno spettacolo pirotecnico, e' organizzato dalla Fondazione 'Arte, scienza e sport Italia', istituita da Alisher Usmanov, uomo d'affari uzbeko cui Arzachena ha conferito la cittadinanza onoraria il 19 settembre scorso.