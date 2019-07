Ladra ruba l’incasso dal ristorante. Il titolare Fabio Mirigliani: “Sei stata filmata dalle telecamere, riporta i soldi e niente denuncia”

Un brutto episodio avvenuto nel quartiere della Marina, a Cagliari, in via Sardegna

Di: Alessandro Congia

“Aiutatemi a condividere tutti, oggi alle 17.55 questa ladra è entrata nel ristorante Chent’annos in via Sardegna a Cagliari, con la scusa di prenotare, si è trattenuta sei minuti e ha rubato l’incasso di ieri, sabato 6 luglio che era stato lasciato in una busta chiusa in un posto vicino alla cassa. Il ristorante e’ videosorvegliato 24 ore su 24 dalla Vigilanza. Riporta subito l’incasso altrimenti consegno le immagini alla Polizia…Contattami al 3663973836 e ti garantisco l’anonimato”.

Il titolare del locale, Fabio Mirigliani, giovane imprenditore stimato e conosciuto a Cagliari, è senza parole. Infastidito da quel fattaccio che è avvenuto nel suo ristorante, in via Sardegna a Cagliari, per di più controllato 24 ore su 24 dalle telecamere di sicurezza.

Così, ad approfittare della distrazione del pizzaiolo (che cercava l’agenda per le prenotazioni), la presunta ladruncola che si vede benissimo dal post pubblicato su Fb, ha allungato le mani e arraffato la busta con i soldi per poi uscire e far perdere le proprie tracce.

Tutto ovviamente documentato dai filmati che Mirigliani consegnerà domani in Questura: “Voglio solo risolvere questa bruttissima vicenda – dice al telefono – se il denaro ci verrà riconsegnato eviteremo di procedere penalmente”.

Nelle immagini, offuscate dal nostro giornale, si nota la donna mentre compie il reato e poi va via come se niente fosse: secondo alcune fonti vicine alla Questura, la donna sarebbe già stata riconosciuta.