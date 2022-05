Incidente a Tertenia: autocarro precipita in una scarpata

Il conducente trasportato all'ospedale di Lanusei

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale al km 104 della SS 125, in prossimità dell'abitato di Tertenia. Un autocarro frigo, che trasportava surgelati per di una ditta di autotrasporti di Olbia, per cause in corso di accertamento è precipitato in una scarpata.

Il conducente e unico occupante del mezzo pesante è stato trasportato all'ospedale di Lanusei dal 118.

Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento Lanusei, e i Carabinieri di Jerzu.