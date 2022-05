Comportamenti persecutori contro l'ex convivente, divieto di avvicinamento per un uomo di Carbonia

Nei guai un 27enne di San Giovanni Suergiu

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Carbonia, i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, consistente in un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vale a dire dalla sua ex convivente che, come riferito dai carabinieri, l’interessato avrebbe tormentato con comportamenti persecutori.

Il provvedimento è stato notificato ad un 27enne di San Giovanni Suergiu, disoccupato con precedenti di polizia. "Eventuali inosservanze delle prescrizioni imposte dal GIP da parte del destinatario del provvedimento - spiegano i militari - possono facilmente condurre la persona inottemperante dapprima agli arresti domiciliari e, in caso di ulteriori trasgressioni, al carcere".