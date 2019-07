La discarica di rifiuti di fronte all’ospedale SS. Trinità, Fabrizio Marcello: “Intervenga con urgenza il sindaco Truzzu”. VIDEO

Il neo consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello, lancia l’allarme: “In via Timavo, gli odori e miasmi di carni in decomposizione, sono fortissimi”

Di: Alessandro Congia

“Faccio un appello al sindaco di Cagliari perché firmi un'ordinanza urgente per la rimozione della discarica fronte ospedale. Sono appena uscito dall' ospedale Santissima trinità dove lavoro, ci sono quasi 40 gradi e da più di una settimana la discarica cresce sempre di più. Gli odori e miasmi di carni in decomposizione sono fortissimi. Intervenga con urgenza si tratta di un problema igienico sanitario”.

Un post, accompagnato da un video su Fb, a firma del consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello, direttamente da via Timavo, fronte ospedale Santissima Trinità, a Cagliari, dove la vergognosa situazione si protrae ormai da parecchio tempo.

Anche il nostro giornale ha più volte denunciato pubblicamente quel che accade da quelle parti, dove, a quanto pare, il rispetto per il porta a porta e la differenziata per molti cittadini e non solo appare ancora un’utopia.

Da qui il monito al primo cittadino Paolo Truzzu, affinchè quanto prima si possa intervenire celermente per un’adeguata bonifica e riportare lo stato dei luoghi ad un livello di civiltà: tra San Michele e Is Mirrionis, ma anche a Sant’Elia, pare regnare il disinteresse e il menefreghismo di molte famiglie, ma non si esclude che a gettare i rifiuti siano anche automobilisti di passaggio.

VIDEO