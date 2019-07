Rubinetti a secco ad Ardara. La protesta del Sindaco Francesco Dui

Il primo cittadino: "Risolvere il problema entro domani o adiremo le vie legali"

Di: Antonio Caria

"Sono incazzato nero con Abbanoa". Non usa altre parole il Sindaco di Ardara, Francesco Dui per denunciare la grave situazione in cui versa il suo paese da questa mattina.

Una mancanza d'acqua che ha costretto il primo cittadino ardarese a prendere carta e penna e scrivere una lettera ai vertici di Abbanoa e, per conoscenza, al nuovo Presidente di Egas Fabio Albieri per denunciare il disagio.

Come ha dichiarato il primo cittadino, sarebbero due, a suo modo di vedere, le colpe di Abbanoa: "Nessuna comunicazione della reale situazione all'Amministrazione e, quindi, alla cittadinanza".

L'altra, sempre per Dui, "Hanno perso tempo a segnalare una perdita segnalata a monte, che peraltro c'era, ma bisognava cercarla a valle. Facendolo troppo tardi, hanno trovato la condotta vuota, e anziché a fare quello che avrebbero potuto fare oggi, lo dovranno fare domani, allungando di parecchio i tempi per il ripristino".

Inoltre ha dichiarato Dui, "Hanno fatto arrivare 1 autobotte contro le 2 richieste".

Dui auspica la la risoluzione del problema entro domani 7 luglio. In caso contrario, conclude il primo cittadino, "Si adirà alle vie legali da parte dell'Amministrazione comunale di Ardara".