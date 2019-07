Sardegna Pride a Cagliari, i volti e le voci dei protagonisti | VIDEO

Migliaia di persone in corteo per le strade del capoluogo

Di: Redazione Sardegna Live

Migliaia di persone, tantissimi i giovani, hanno sfilato per le vie di Cagliari questo pomeriggio in occasione del Sardegna Pride 2019. Madrina della manifestazione la scrittrice Michela Murgia. Ecco i volti e le voci dei protagonisti (video in copertina).