Incendi in Sardegna: 11 nella giornata di oggi

In particolare, si segnala un rogo nell’agro di Dualchi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono undici gli incendi registrati nella giornata di oggi in Sardegna. In particolare, per il rogo divampato nell’agro di Dualchi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche un mezzo aereo del sistema regionale antincendio.

Le fiamme hanno interessato la località “Noedda” e nello specifico un'area di pascoli incolti attigua a una porzione di territorio impervio ricoperta da macchia mediterranea.

Sul posto sta lavorando il personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.