Deidda: "Polizia Stradale di Fonni presidio fondamentale"

Il Deputato sardo di Fratelli d'Italia: "Dire basta al taglio dei servizi e dei presidi di legalità in Barbagia"

Di: Antonio Caria

"La Polizia stradale di Fonni è un presidio fondamentale dello Stato, ma anche per tutta la Barbagia e nonché per tutti i territori che usufruiscono del servizio".

Sono parole pronunciate ieri dal Deputato sardo e capogruppo in Commissione Difesa della Camera per Fratelli d'Italia Salvatore Deidda che ha incontrato, accompagnato da Flavia Loche (referente Snai per la Sardegna, il personale della Polizia insieme ai rappresentanti sindacali delle sigle FSP ed Equilibrio e Sicurezza.

"Purtroppo però - ha sottolineato il Deputato - come la stragrande maggioranza dei punti di Polizia, soffre la carenza d'organico, oltre che i possibili effetti conseguenti al decreto Maria che. Appunto, ne chiedeva la chiusura".

"È un mio impegno preciso- ha aggiunto - quello di chiedere al Governo la modifica del decreto, i cui effetti, ad oggi, risultano sospesi. È impensabile che a Fonni siano presenti solo 4 uomini sui 12 necessari e ciò nonostante che la stessa Amministrazione comunale chieda il mantenimento del presidio, eventualmente anche integrato con l'attivazione di servizi aggiuntivi come il rilascio dei passaporti o altre pratiche".

" È necessario - ha concluso Deidda - dire basta al taglio dei servizi e dei presidi di legalità in Barbagia".