Droga a Sant’Elia, Quartu e Capoterra. I Baschi Verdi arrestano una persona

I controlli su strada e nei rioni dello spaccio

Di: Alessandro Congia

Durante un servizio di perlustrazione del territorio, una pattuglia di Baschi Verdi, nel quartiere di S. Elia, notava, all’altezza di Via Schiavazzi, due soggetti che, con atteggiamento circospetto, erano intenti ad effettuare un’operazione di “scambio”; i due, vista la pattuglia, rapidamente, provavano ad allontanarsi rapidamente, non riuscendo nel loro intento allorquando venivano raggiunti dai Finanzieri e sottoposti a controllo.

L’esito di tale ispezione portava al rinvenimento, in capo ad uno dei due – un dominicano classe 1997 – di 290 euro in banconote di piccolo taglio – chiaramente provento di attività di spaccio -, mentre l’altro – un italiano classe 1976 – consegnava due dosi di cocaina appena acquistate.

I Baschi Verdi, quindi, con l’ausilio di unità cinofila, procedevano al controllo delle adiacenze del luogo dello spaccio e trovavano, occultato dietro un cespuglio, un borsello risultato nella disponibilità dello spacciatore dominicano, con all’interno ulteriori dosi di stupefacenti, pronte per essere vendute.

Complessivamente venivano quindi sequestrati 0,7 grammi di cocaina (divisa in 7 dosi) ed 1,5 grammi di eroina divisi in 10 dosi.

Il soggetto dominicano veniva quindi tratto in arresto per il reato di spaccio e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima; l’acquirente veniva invece segnalato come assuntore alla locale Prefettura.

Un’altra pattuglia di Baschi Verdi, in servizio di repressione alla diffusione di sostanze stupefacenti nel quartiere Marina, unitamente ad un’unità cinofila, ha sottoposto a controllo 3 soggetti italiani – classi 1963 e 1999 – rinvenendo, complessivamente, 6,8 grammi di hashish e 1,3 grammi di marijuana.

Sempre nel capoluogo, presso la zona del porto, i Finanzieri, hanno sequestrato 1 grammo di cocaina, 7 grammi di marijuana e 2,6 grammi di hashish nei confronti di 2 soggetti, classi 1984 e 1994.

A Quartu Sant’Elena, sul lungomare Poetto, i Baschi Verdi, nei pressi dei locali notturni, hanno sequestrato complessivamente 11 grammi di hashish, 3,7 grammi di marijuana, 0,1 grammi di cocaina, nei confronti di 5 soggetti – classi 1990, 1995, 1998 e 1999.

Nel medesimo contesto intervenziale, hanno altresì rinvenuto, abbandonati da ignoti a bordo strada, 3,5 grammi di hashish e 2,4 grammi di marijuana.

A Capoterra, in due distinti controlli, i Finanzieri hanno individuato due soggetti, classi 2000 e 2001 in possesso di 2,13 grammi di hashish e 0,7 grammi di marijuana.

Dall’inizio dell’anno, sono 172 i soggetti segnalati alla Prefettura (di cui 24 minorenni), 15 i denunciati all’Autorità Giudiziaria e 16 gli arrestati.

Le quotidiane attività di controllo economico del territorio vedono impegnata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari anche nel particolare indirizzo di contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attività che, sistematicamente, viene effettuata con il prezioso ausilio delle unità’ cinofile.

I servizi, implementati in occasione dell’inizio della stagione estiva, vengono incentrati verso i luoghi della “movida” - soprattutto nelle fasce orarie serali/notturne -, o nei luoghi di transito come porto, aeroporto, stazioni degli autobus e dei treni, ma anche in quelle zone “sensibili” del territorio, già oggetto di specifiche attività di repressione e note come luoghi ove vengono perpetrati traffici illeciti.