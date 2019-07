Oniferi. Alla scoperta della Piscina “Acqua Drink”: relax, buon cibo e intrattenimento nel cuore della Barbagia

L’idea di due giovani imprenditori regala al territorio uno spazio dove trovare ristoro nelle calde giornate estive

Di: Redazione Sardegna Live

Bere qualcosa di fresco a bordo piscina ascoltando buona musica e trascorrendo qualche rigenerante ora di relax. Lo si può fare anche nel cuore della Barbagia grazie all’intuizione di Vincenzo e Simone Caddori. I i due giovani imprenditori di Oniferi sono pronti ad affrontare al meglio la stagione estiva con la loro attività.

Si chiama Piscina “Acqua Drink” lo spazio allestito in via Madonna della Pace, a Oniferi. Corsi di nuoto per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, giochi all’aperto, calcio balilla, calcio biliardo, musica e animazione a bordo piscina e non solo. Infatti, come spiegano i gestori, “Il locale è servito da un ristorante pizzeria con forno a legna che consentirà ai nostri ospiti di consumare un pasto a pranzo o a fine giornata in un ambiente accogliente e piacevole”.

Una scommessa sulle risorse di un territorio che, malgrado lo spopolamento, vuole affermare la propria vitalità. “Abbiamo sempre lavorato nel settore dell’edilizia – raccontano Vincenzo e Simone –. Qualche anno fa è nata l’idea di aprire un nuovo locale in paese”. I due, per anni, hanno frequentato le coste dell’Isola per lavoro costruendo case per turisti e conoscono bene le esigenze dei villeggianti.

“Lavoriamo per offrire un tipo di intrattenimento sempre nuovo e alternative entusiasmanti per il tempo libero ai giovani e alle famiglie della zona e non solo. La Piscina Acqua Drink, inoltre, rappresenta un’importante opportunità di lavoro per i dipendenti che lavoreranno con noi nel corso della stagione estiva e per tutto l’anno. Anziché andare a cercare altrove la propria occupazione, la troveranno a pochi passi da casa. Per cui siamo doppiamente soddisfatti di avere creduto in questa attività”.

Quella dei fratelli Caddori è un progetto complesso e completo. “Avremo un bagnino che garantirà la sicurezza in piscina e un istruttore che terrà corsi di nuoto. Per info e prenotazioni ci trovate su Facebook o potete contattarci ai numeri 377 391 2681 e 340 503 6802. Abbiamo continui e interessanti riscontri anche dai paesi vicini. La gente è curiosa e non vede l’ora di passare delle belle giornate in uno dei pochissimi locali del nostro territorio dotato di questi servizi. Il mare è lontano e trovare una piscina di sedici metri dotata di ogni comfort a pochi chilometri da casa è una bella comodità”.

"Stiamo realizzando il nostro piccolo sogno e lo stiamo facendo con le nostre forze, senza alcun finanziamento - concludono -. Possiamo dire che siamo a metà del nostro progetto. Ancora tante idee sono da sviluppare e abbiamo in serbo tante interessanti sorprese per i prossimi mesi. Speriamo che questa esperienza serva da input: è fondamentale per la sopravvivenza del nostro territorio che qualcun altro trovi gli stimoli per investire su di esso. Solo se i giovani del centro Sardegna crederanno fortemente nel valore delle proprie comunità e del proprio territorio i nostri paesi potranno crescere in termini demografici e di qualità della vita".

L’Acqua Drink è inoltre la location ideale per feste di compleanno, addio al nubilato e celibato e cerimonie di ogni genere. Disponibilità e accoglienza sono gli ingredienti speciali di una ricetta che non può che lasciare soddisfatti ospiti e clienti. Un’estate in piscina nel cuore dell’Isola. Vi aspettiamo all’Acqua Drink!