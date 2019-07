Botte alla compagna, poi la minaccia di portarle via i figli. Allontanato da casa

Una situazione che durava da anni

Di: Alessandro Congia

Ripetuti maltrattamenti ai danni della propria convivente anche in presenza di figli minori. Eseguita dalla Squadra Mobile la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento.

Una situazione divenuta oramai insostenibile che durava dal 2012 all’interno di una famiglia cagliaritana dimorante in zona centrale, dove l’indagato, S.A. di Cagliari, classe 1966, sottoponeva ad abituali vessazioni la propria convivente, anche in presenza dei figli minori.

Gravi sono state le condotte poste in essere dall’indagato, in particolare aggrediva fisicamente la propria convivente, la insultava con vari epiteti, la minacciava dicendole in particolare che l’avrebbe fatta passare per pazza e che le avrebbe fatto portare via i figli, le faceva carico delle spese domestiche ed in un’ occasione le aveva lanciato contro vari oggetti personali.

Gli investigatori della Squadra Mobile terza sezione verranno a conoscenza delle grave situazione familiare solo il 7 c.m., quando un’amica della vittima riferiva ai poliziotti che la stessa era stata picchiata dal proprio compagno al culmine dell’ennesima lite con il coinvolgimento del figlio minore e che nell’occasione aveva potuto notare i segni delle percosse, un labbro gonfio, un occhio tumefatto e diversi lividi sulle braccia.

Gli investigatori della Squadra Mobile, d’intesa con la locale Procura della Repubblica nella persona del Sostituto Procuratore, Marco Cocco avviavano celermente contatti con la vittima dei gravi maltrattamenti che riferiva quanto subito da parte del proprio convivente, acconsentendo altresì a recarsi presso il pronto soccorso per farsi adeguatamente refertare per le ecchimosi multiple sul volto.

La vittima riferiva pertanto che sin dall’inizio della propria relazione, da cui erano nati tre figli, il proprio convivente in occasioni delle varie discussioni l’aveva percossa schiaffeggiandola o colpendola con oggetti vari , tali episodi inizialmente sporadici in seguito erano divenuti sempre più frequenti.

La ragione per cui sino al mese di giugno non era stata presentata alcuna denuncia era da ricollegare alla circostanza che la vittima temeva le ritorsioni del proprio compagno che, più volte, l’aveva minacciata di farla passare per pazza prospettandole il pericolo che le avrebbe pertanto portato via i bambini.

La condotta del proprio compagno era peggiorata da quando lo stesso aveva perso il posto di lavoro. La convivenza era divenuta intollerabile dall’inizio del 2019. Nel pomeriggio di ieri la Squadra Mobile dopo avere rintracciato l’indagato, ha provveduto a notificargli la misura restrittiva dell’allontanamento dalla propria casa di famiglia con conseguente divieto di avvicinarsi.