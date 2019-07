Auto fuori strada si ribalta, ci sono tre feriti

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino di San Vito

Di: Alessandro Congia

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito sono intervenuti questa mattina, nella strada principale 20, in località Sito` in territorio di Castiadas, per un incidente stradale dove, per cause ancora da accertare, un'autovettura è uscita di strada ribaltandosi.

Tre gli occupanti feriti non in pericolo di vita, tutti affidati al personale sanitario del 118 di emergenza e trasportati in ospedale. Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento "8A", gli operatori del 115 all'arrivo sul posto hanno provveduto a portare le persone in sicurezza e affidarle ai sanitari, successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.