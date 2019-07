Cocaina e denaro in casa, in manette un 37enne

Sono intervenuti i militari della stazione locale

Di: Redazione Sardegna Live



Nelle prime ore della giornata odierna a Sestu i militari della locale stazione, coordinati dal maresciallo Riccardo Pirali, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Cristian Piras, 37enne del posto con precedenti di polizia.

I militari, a termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo alcuni grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e oltre 700 euro in denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, Piras è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari per l'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.