Berlusconi a Olbia per i 50 anni del Consorzio Porto Rotondo: "La Sardegna è una regione che amo particolarmente"

Il leader di Forza Italia ha partecipato alla cerimonia con la compagna Francesca Pascale

Di: Redazione Sardegna Live

Silvio Berlusconi ha preso parte ieri sera alla cerimonia celebrativa dei 50 anni del Consorzio Porto Rotondo tenutasi nel lungomare di Olbia.

"La Sardegna è una regione che amo particolarmente - ha scritto sul suo profilo Instagram il leader di Forza Italia -, qui trascorro da tanti anni molta parte del mio poco tempo libero".

"Il mio affetto per questa terra è ricambiato - prosegue l'europarlamentare - e me ne sono reso conto anche ieri sera quando ho voluto assistere ad Olbia al concerto della fanfara dei carabinieri, organizzato in occasione dei 50 anni del Consorzio di Porto Rotondo. Quanto calore!".