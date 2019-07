Spettacoli, musica e gastronomia: ecco l'estate stintinese

Tanti gli appuntamenti in programma, tra cui Pino e gli anticorpi, la Sagra del tonno, Note d'autore e il cinema sotto le stelle

Di: Antonio Caria

Cultura, libri, musica, spettacoli, teatro, jazz e cinema all'aperto. Non mancherà davvero nulla nel ricco programma dell’estate stintinese 2019 organizzata dall'assessorato comunale al Turismo e Spettacolo.

Si partirà sabato 6 luglio alle 19.00, al Museo della Tonnara, con la presentazione del libro di Paolo Citrini “La mia Dinamo dietro le quinte”. La serata sarà ancora animata dagli eventi a corollario del Viaggio del postale che si svolgeranno nella scuola di via Lepanto.

Spazio anche all’Isthintini Busker Festival. Il primo appuntamento è in programmal'8 luglio in largo Cala d'Oliva alle 22.00 con “Una coppia scoppiata”, a cura della Compagnia Duo Più o Meno. Il secondo andrà in scena il 15 luglio, sempre alle 22.00 con Hope Hope Hoplà e il Teatro del Sottosuolo. Si proseguirà il 22 luglio dalle 21.30 con la Funky Jazz Orchestra e Fallu Dù parade mentre il 29 luglio spazio a Diego Draghi per andare tutti Fuori pista.

Tutti i giovedì, sempre in largo Cala d'Oliva alle 21,30, l'appuntamento è con Fallu Dù. Mercoledì 9 luglio, la piazza Berlinguer che si affaccia sul porto Mannu, alle 21,30, ritorna la scherma. Inoltre Dal 10 al 20 luglio ritorna Stintino Jazz e Classica, con le sessioni dedicate ai giovani musicisti e ai saggi finali.

Il 13 luglio grande attesa per lo show di Pino e gli anticorpi che si esibiranno in largo Cala d'Oliva alle 22.00. Il 23 e il 30 luglio la banchina del porto vecchio ospiterà il Cinema sotto le stelle con due spettacoli tutti da scoprire dalle 21.30.

Il 27 luglio dalle 19.30 sono in programma la Sagra del tonno e Note d'autore che richiameranno in piazza dei 45 i buongustai e gli amanti della rassegna musicale d'autore.