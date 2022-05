Cagliari. Dimentica di tirare il freno a mano e l'auto finisce in mare

Incidente a Marina Piccola, in azione i sommozzatori dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Ha parcheggiato nel porticciolo turistico di Marina Piccola a Cagliari, dimenticando di inserire il freno a mano. Una volta allontanatosi il proprietario del mezzo, l'auto è caduta in mare. È successo nella tarda mattina di oggi, fortunatamente sul veicolo non c'era nessuno.

Alcune persone che si trovavano in zona hanno visto l'auto muoversi lentamente verso la banchina, ma non hanno fatto in tempo a bloccarla e la vettura è finita in mare.

I vigili del fuoco con una gru e con i sommozzatori stanno recuperando l'auto. Sul posto anche i carabinieri.