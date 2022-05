Ulassai. Spara ai ladri, viene arrestato per tentato omicidio: “Giovanni Serra è finalmente libero”

La nipote, Angelica Grivèl Serra, racconta quanto accaduto in quegli istanti in cui lo zio ha imbracciato il fucile per difendersi

Di: Redazione Sardegna Live

È accaduto domenica scorsa, 15 maggio, a Ulassai, in località “Taccurrulu”. Giovanni Serra, 62 anni, ha sparato contro i due malviventi che gli avevano appena rubato il fuoristrada. Li ha visti fuggire dal terreno di sua proprietà, ha imbracciato il fucile da caccia regolarmente denunciato e ha sparato un colpo. Uno dei due ladri è rimasto ferito, Serra è stato arrestato per tentato omicidio aggravato ed è stato rinchiuso nel carcere di Lanusei.

La notizia dell’arresto, celermente diffusasi, ha creato sconcerto e rabbia, sono stati tanti i messaggi di solidarietà nei confronti del 62enne. Ma da ieri “Giovanni Serra, è libero. Finalmente. Giustamente”.

La nipote, Angelica Grivèl Serra, racconta quanto accaduto in quegli istanti in cui lo zio ha imbracciato il fucile per difendersi.

“Immagina di avere sessantadue anni, vivi a Ulassai, hai studiato giurisprudenza. Ascolti Johnny Cash, sei stato presidente del GAL Ogliastra per circa un decennio, non hai mai mancato di dare opportunità di lavoro nella tua azienda florida e attenta al territorio, fai un tifo radicato e commosso del Cagliari da quando hai l'età per capire le dinamiche del calcio. Hai il porto d'armi per usare il fucile da caccia. Sai com'è, le partite di caccia al cinghiale ti servono per gestire la tua campagna, fare esercizio fisico e a tener vivo lo spirito di coesione e disciplina con i tuoi compagni di battuta. Tra l'altro, quei cinghiali volentieri assaltano i tuoi terreni; una volta ti hanno anche divorato un improvvido asinello albino. A volte fai un po' della loro carne allo spiedo, ma solo di tanto in tanto, il medico te l'ha sconsigliata, così non è raro che, infine, ti risolva a distribuirla nel vicinato.

E poi ami i cani, sono la tua passione. Malika, il dogo sardo, è la tua preferita, ma ne allevi a decine: ti rifugi nella loro compagnia, a tratti la preferisci a quella umana, anche se sei uomo rispettato e amatissimo da chi ti vuol bene e da Ilaria, la tua giovane compagna di vita, che davvero condivide i tuoi entusiasmi. Spesso accade che vada lei a dar da mangiare ai cani in tua assenza.

Ecco. Ora immagina questo: è domenica, stai guardando la partita del Milan, quando di colpo ti telefona Gianni, il guardiano dei tuoi terreni, la concitazione di spavento e fuga ad allarmargli la voce. Ha visto due persone rubare il tuo fuoristrada nuovo. Quello che è lì, a Taccurrulu: ti serve per spostarti da un estremo all'altro dei tuoi ettari d'impervia rupe ogliastrina.

Immagina di percorrere quei sette chilometri che ti separano dalla tua terra mentre telefoni ripetutamente ai carabinieri. Anche Ilaria, volitiva, li chiama: le hai detto di farlo prima di andar via, mentre ti allacciavi le scarpe. Non sai se siano armati, ma non è improbabile: Gianni, prima, mentre scappava, ha detto di aver sentito gli urti ripetuti di uno schianto, forse erano spari. Poi, li vedi all'improvviso, i balordi. Uno è alla guida del tuo fuoristrada, l'altro lo segue. E chissà dov'è Gianni.

E allora che fai? Credi di poterli fermare con l'autostop? Imbracci il fucile, spari un colpo d'avvertimento, per aria. Non hai paura, sei solido, ma il cuore, chissà come, tambureggia convulso, pulsa tonante. Loro scendono dalle auto, sembrano due energumeni. Finalmente arrivano i carabinieri. I balordi in arresto per furto aggravato, uno in ospedale per una ferita, dice, da arma da fuoco sul calcagno. E tu per tentato omicidio. Perché uno dei due ha un graffio al tallone. Manco fosse Achille. Tentato omicidio, pensa, neanche eccesso di legittima difesa, per dirne una.

Quel sessantaduenne è lo zio Lorenzo del mio romanzo. Lui è il mio eroe. Il mio eroe deleddiano.

Giovanni Serra, è libero. Finalmente. Giustamente."