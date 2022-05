Orgosolo. Cadono in un anfratto: Vigili del fuoco salvano un bovino, muore però il vitellino

Il video del soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Nel primo pomeriggio di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, congiuntamente all’equipaggio dell’elicottero Drago 144, sono intervenuti in località “Olai”, agro del Comune di Orgosolo, per il recupero di un bovino adulto.

Il povero animale, nelle fasi del parto, è precipitato con il vitello appena nato in un anfratto, rimanendo bloccato senza possibilità di rialzarsi e allontanarsi in autonomia. Purtroppo, il vitellino ha riportato delle gravi conseguenze rimanendo esanime al suolo, mentre per la madre è stato necessario provvedere al recupero mediante l’intervento del Drago VF 144, che tramite specifica imbracatura ha provveduto al recupero e al suo posizionamento in zona sicura.

Sul posto, oltre al personale VF, hanno operato due veterinari per l’assistenza dell’animale nelle fasi del suo salvataggio.