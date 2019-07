Lettera alla redazione: "Ho smarrito il portafogli nei parcheggi dell'ospedale di Nuoro, il giovane che lo ha trovato me lo ha restituito"

L'anziana proprietaria non conosce l'identità dell'autore del bel gesto e vorrebbe poterlo ringraziare

Di: Redazione Sardegna Live

La redazione di Sardegna Live ha ricevuto un messaggio da parte di una donna di Sarule. La madre della signora ha vissuto attimi di apprensione dopo aver smarrito il proprio portafogli nei parcheggi dell'ospedale San Francesco di Nuoro e vorrebbe ringraziare il giovane che lo ha trovato facendo in modo che lo riavesse.

"Salve, scusate il disturbo ma volevo condividere con voi una bellissima cosa che ai giorni d'oggi è molto rara. Ieri pomeriggio io, una mia amica e mia mamma (di 89 anni) siamo andate a Nuoro perché è morta una nostra carissima amica, durante il tragitto dal parcheggio all'obitorio mia madre ha perso il suo portafogli con dentro 160 € e non si è accorta di niente".

"Dentro - prosegue il racconto - oltre a i soldi c'erano anche dei numeri di telefono tra cui quello di mia cognata ricoverata nel reparto di Cardiologia. Un ragazzo ha trovato il portafoglio e ha telefonato ai vari numeri finché non è riuscito a contattare mia cognata. Le ha spiegato di aver trovato in strada il borsellino e, accordandosi con lei, glielo ha fatto avere recandosi da lei e consegnandole il portafoglio con tutti i soldi".

Poi l'appello: "Purtroppo non sappiamo come si chiama, ma vorremmo tanto ringraziarlo e augurargli tutto il bene possibile perché ha reso una donna di quasi 90 felice di aver ritrovato il poco che restava della sua pensione e che aveva preso con sé per poter fare un po' di spesa".