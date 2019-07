Raccolta rifiuti, rimodulati alcuni servizi per il periodo estivo

Incrementata la raccolta dei rifiuti dai cestini e lo spazzamento al centro storico e sul Lungomare

Di: Antonio Caria

L’incremento della raccolta dei rifiuti dai cestini, lo spazzamento al centro storico sul Lungomare e nelle aree ad alta frequentazione di cittadini e turisti, nuovi orari per l’ecocentro, più passaggi per la raccolta dei rifiuti dai cestini e il parziale rimodulamento della raccolta presso le utenze non domestiche.

Sono queste le novità introdotte nel periodo estivo per il servizio di igiene urbana, concordate dall’amministrazione comunale di Porto Torres con l’azienda che gestisce l’appalto, in seguito all’analisi dei dati emersi negli anni precedenti.

“La principale novità riguarda il ritiro dei rifiuti dai cestini gettacarta in centro e sul Lungomare e dai bidoni multiscomparto delle spiagge. Saranno, infatti, effettuati tre passaggi al posto di due – ha sottolineato l’Assessora all’Ambiente, Cristina Biancu – l’ultimo dei quali la sera, per contribuire a mantenere maggiormente decorose le zone più frequentate dai cittadini e dai turisti anche nella fascia oraria notturna. È emersa, poi, la necessità di rimodulare gli orari di apertura dell’ecocentro in relazione all’effettivo utilizzo da parte dell’utenza nel periodo estivo. Una variazione è stata apportata anche al ritiro dei rifiuti presso le utenze non domestiche, sostituendo il ritiro la domenica della frazione della carta con la plastica, tipologia di materiale il cui utilizzo aumenta in questa stagione».

Sino al 30 settembre l’ecocentro aprirà tutte le mattine, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 e la domenica dalle 8.00 alle 14.00. La struttura verrà aperta anche nei pomeriggi di martedì e sabato, dalle 15.00 alle 18.00.

Inoltre i servizi di spazzamento del centro e del Lungomare saranno garantiti la mattina dalle 6.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00. In queste aree lo svuotamento dei cestini gettacarta e dei bidoni multiscomparto verrà effettuato tre volte: alle 6.00, alle 14.00 e alle 20.00.

Per quanto riguarda i bar, le pizzerie e i ristoranti si procederà la domenica al ritiro della plastica in sostituzione della carta, mentre rimane invariata la cadenza per le altre frazioni di rifiuto.

“Abbiamo ritenuto necessario – queste ancora le parole dell’Assessora – introdurre degli accorgimenti, perché con la frequentazione delle spiagge e con l’incremento dei visitatori nel periodo estivo il centro e il Lungomare hanno bisogno di attenzioni costanti. Naturalmente la rimodulazione sarà efficiente se, contemporaneamente, da parte dei nostri concittadini e dei turisti ci sarà attenzione al rispetto delle regole della raccolta e sensibilità verso l’ambiente. Grazie all’eliminazione delle isole ecologiche certamente quest’anno non assisteremo alla creazione di discariche in pieno centro. All’azienda abbiamo chiesto la massima attenzione nello svolgimento del servizio. Inoltre, a breve saremo operativi con le fototrappole – ha concluso Biancu – per immortalare chi alimenta le discariche abusive nei quartieri e sanzionare chi non rispetta la nostra città”.