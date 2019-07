Quartu, via libera al Bilancio di previsione

In programma l’assunzione di 20 nuove figure a tempo indeterminato e lo sblocco dell’iter per i lavori sul ponte di Viale Colombo

Di: Antonio Caria

Dopo un lungo travaglio, Il Comune di Quartu Sant’Elena ha dato il via libera, a maggioranza, al Bilancio di previsione.

Come specificato dal Comune, si potrà all’iter per la costruzione del nuovo ponte sul canale Perdalonga, nel lungosaline di viale Colombo.

“Ottime notizie anche per quanto riguarda il personale – rimarcano -. La coalizione che amministra la città intende infatti potenziare immediatamente l’organico in dote all’Ente. Da circa 20 anni, a parte qualche stabilizzazione, con riferimento a contratti a tempo indeterminato non è stato più predisposto nessun piano assunzionale. Una tale situazione di stallo ha causato evidenti difficoltà al Comune nella gestione del lavoro ordinario e straordinario, a causa dei numerosi pensionamenti che si sono succeduti nel tempo, per i quali è peraltro importante sottolineare una forte tendenza all’aumento in seguito all’introduzione della nuova legge nazionale definita ‘Quota 100’. Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 sarà finalmente possibile ampliare l’organico con una serie di assunzioni mirate, che permetteranno di migliorare l’efficienza dell’Ente e di conseguenza dare servizi migliori e più celeri alla popolazione quartese. Sono infatti 20 le assunzioni a tempo indeterminato già programmate e pronte a rimpinguare l’organico. Nuove figure che potrebbero essere operative già nel giro di pochissimi mesi grazie all’istituto della mobilità”.

“Inoltre – fanno sapere ancora dal Comune – l’approvazione del Bilancio significa poter continuare con il progetto @Iscola. Dopo essere intervenuti nell’ultimo anno su ben 12 edifici, altre 14 scuole saranno oggetto di ristrutturazione nei prossimi mesi: via Palestrina, via Bach, via Fieramosca, via San Benedetto, via Firenze, via Turati, via Sant’Antonio, via Tiziano, via Prati, via Milano, via Cimabue, via Perdalonga, via Beethoven e via Regina Margherita”.

“Prosegue – viene rimarcato – così anche il lavoro su tutti gli altri fronti, dal dialogo con Abbanoa per i depuratori al nuovo Piano di Utilizzo del Litorale, dalla riapertura dell’asilo comunale. Intanto già dalla settimana prossima riprenderà il servizio di Verde Pubblico, in seguito all’assegnazione definitiva alla ditta vincitrice dell’appalto, avvenuta qualche giorno fa, mentre nella prossima seduta di Consiglio arriveranno le linee guida dell’igiene urbana, già approvate in Giunta Comunale”.