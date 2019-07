Lorenzo Pescini lascia l’Aou

Il direttore amministrativo sarà il commissario dell'azienda ospedaliera di Terni. “Ho imparato a conoscere ed apprezzare la Sardegna”

Di: Antonio Caria

Lorenzo Pescini lascia l’Aou di Sassari. Dall'11 luglio, il direttore amministrativo diventerà il commissario dell'azienda ospedaliera di Terni.

In una lettera di saluto al personale dell’azienda di Viale San Pietro, Pescini sottolinea come quelli vissuti a Sassari siano stati “Giorni importanti – scrive – pieni di aspettative e progettualità, di impegno ed entusiasmo costante, di molte difficoltà, di gioco di squadra e di lavoro duro, ma soprattutto pieni di tante soddisfazioni”.

All'inizio dell'esperienza sassarese, il direttore amministrativo ha voluto ricordare come l'Aou di Sassari, dopo gli anni del commissariamento e dell'accorpamento con il Santissima Annunziata, si trovasse in una condizione di forte incertezza organizzativa dalla quale, con difficoltà, si è risollevata.

Pescini ha anche posto l’accento sui risultati raggiunti, tra i quali l’approvazione del primo Atto Aziendale, la creazione dei dipartimenti, la definitiva quantificazione dei fondi contrattuali, la realizzazione di un modello innovativo di liquidazione dei debiti incagliati, l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo Materno Infantile e la demolizione del Palazzo Rosso, la riqualificazione delle sale operatorie, sino ad arrivare al recentissimo accordo con Ats sull'“addendum” per il passaggio all'Aou del Palazzo Rosa, la chiusura del bilancio 2018 in pareggio, l'incremento delle degenze del 2% per un controvalore di oltre 7,2 milioni di euro, la riduzione dell’inappropriatezza del 23% e della degenza media del 5% con un aumento, nel contempo, della complessità dei ricoveri ordinari del 7%.

“Sono quindi molto contento di lasciare una Azienda notevolmente migliore di quella trovata anche se, è indubbio – prosegue –, il processo di risanamento e rafforzamento che siamo riusciti a sviluppare è ancora in progress”.

Un ringraziamento è andato anche ad Antonio D'Urso che a novembre 2016 lo volle al suo fianco nella direzione strategica dell'azienda di viale San Pietro, al direttore Nicolò Orrù con il quale ha lavorato “In assoluta sintonia personale e professionale». Non mancano, infine, i ringraziamenti ai dirigenti, al personale amministrativo, sanitario e tecnico, alla segreteria di direzione quindi alle stesse organizzazioni sindacali che, sottolinea Pescini, hanno creato «con la Direzione un rapporto positivo e costruttivo”. Poi ancora all'Università di Sassari, con il rettore e il direttore generale.

Un pensiero anche alla Sardegna, alla sua natura, alle persone, “Che ho imparato a conoscere ed apprezzare. Lascio la Sardegna per raggiungere la sede di Terni portandomi nel cuore tutto questo e molto altro, ma soprattutto la mission che è stata il nostro unico riferimento per tutte le attività poste in essere in questi 31 mesi: Rendere migliore l’esperienza del Paziente in Ospedale”.