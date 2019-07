“Florinas in Giallo”, l’isola dei misteri compie 10 anni

Si parte sabato 6 luglio in gemellaggio con “L’isola delle storie” di Gavoi. La scrittrice canadese Rachel Cusk prima ospite internazionale

Di: Antonio Caria

Dopo il grande successo dell’edizione 2018, ritorna l’appuntamento con Florinas in Giallo – L’isola dei misteri che tocca l’importante traguardo dei 10 anni di vita.

Tanti gli eventi in programma dal 6 luglio al 15 settembre, dedicati non solo alla letteratura ma anche al cinema, al fumetto e alla musica.

Tra le novità di quest’anno il gemellaggio con il festival letterario L’isola delle storie di Gavoi. Si partirà sabato 6 luglio alle 19.30 in piazza Sant’Antiocru con la scrittrice canadese Rachel Cusk, la prima ospite internazionale

Dopo la data in Barbagia, Florinas in Giallo torna a casa, tra gli scorci naturali, le vie e le piazze suggestive di Florinas (SS), che da dieci anni sono lo scenario perfetto per questo festival voluto dall’amministrazione comunale e diretto dal 2018 dai librai Elia Cossu, Emiliano Longobardi e Maria Luisa Perazzona, con la partecipazione preziosa delle scuole e del Sistema bibliotecario del Coros Figulinas.