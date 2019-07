Eliminato “Lo scempio” sul Belvedere di Capo Caccia

Il Sindaco Mario Conoci: “Restituito un prezioso bene naturalistico alla comunità”

Di: Antonio Caria

È stato eliminato quello che è stato definito “Lo scempio” sul Belvedere di Capo Caccia ad Alghero. Un intervento reso possibile grazie alla segnalzione dei cittadini e al celere intervento degli operai del Parco di Porto Conte.

“Oggi è stato restituito un prezioso bene naturalistico alla comunità – ha scritto su Facebook il Sindaco Mario Conoci -. Colgo l’occasione per lanciare un messaggio chiaro a chi non ha rispetto per i luoghi pubblici: questa amministrazione si impegnerà con la massima attenzione perché questi atti non restino senza conseguenze”.