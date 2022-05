Cagliari. Evade due volte in un giorno domiciliari e compie furto in farmacia: arrestato 37enne

Trattenuto in Questura dopo l'ennesima elusione, questa mattina l'udienza direttissima

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri a Cagliari, gli uomini della polizia hanno arrestato un 37enne del posto per evasione e furto aggravato commesso ai danni di una farmacia. Gli agenti della Squadra Volante erano impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio, rinforzati nelle zone dove è maggiormente presente il fenomeno dello spaccio e dei rati predatori e dei furti legati ad esso, quando, nei pressi di via Quirra, hanno notato un uomo a loro noto per i numerosi precedenti di polizia.

Il 37enne, che procedeva a piedi, è stato immediatamente fermato e sottoposto a controllo. I poliziotti hanno constatato che l’uomo aveva eluso il regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Inoltre, gli agenti hanno notato che nella tasca dei pantaloni e del marsupio erano contenute delle confezioni di crema adesiva per protesi dentarie, sulle quali, sorti i dubbi sulla lecita provenienza, sono stati compiuti subito degli accertamenti.

Difatti, gli operatori della Polizia di Stato hanno appurato che erano state asportate poco prima da una farmacia nella zona di Sant’Avendrace. L’uomo è stato tratto in arresto per evasione e furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Qualche ora dopo, però, è stato sorpreso nuovamente dagli agenti della Squadra Volante transitare per le vie del quartiere San Michele, per questo motivo è stato tratto in arresto per la seconda volta per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza direttissima che si svolgerà questa mattina.