Sardinia Film Festival, attesa per Paolo Sassanelli e “La Grande Fuga”

L’attore, regista e sceneggiatore sarà nella Riviera del Corallo domenica 7 luglio per la serata conclusiva della rassegna

Di: Antonio Caria

C’è attesa ad Alghero per l’arrivo, in programma domenica 7 luglio, di Paolo Sassanelli per la serata conclusiva del Sardinia Film Festival. L’attore, regista e sceneggiatore di origini pugliesi, presenterà al Cinema Miramare il suo progetto “La grande fuga”, che in questi giorni gli permetterà di incontrare i detenuti all’interno del carcere di Bancali.

La’appuntamento avrà inizio alle 18.30 con la proclamazione dei vincitori del Premio internazionale organizzato dal Cineclub Sassari. Subito dopo è in programma la proiezione de l film israeliano vincitore del Premio Oscar come Miglior cortometraggio 2019, “Skin” di Guy Nattiv, Jame Ray Nemuman e Sharon Maymon.

Successivamente Sassanelli incontrerà il pubblico per parlare del suo progetto dedicato ai detenuti, che da diverso tempo lo vede collaborare con il carcere di Regina Coeli, e ora con la struttura penitenziale sassarese.

Già da diverse edizioni il Cineclub Sassari coinvolge proprio la casa circondariale di Bancali all’interno del Sardinia Film festival, organizzando un vero e proprio Premio “Giuria ristretta”, per le sezioni femminile e maschile.

Assieme Sassanelli interverranno anche Mario Dossoni (garante dei diritti delle persone detenute e coordinatore delle “giurie ristrette”), Lia Camboni, (volontaria del carcere di Bancali (SS) per la sezione femminile), Vittorio e Alessandro Gazale, che presenteranno “Dalle carte alle storie liberate”, un racconto per immagini e parole con proiezione di foto. L’incontro sarà il giornalista partenopeo Alberto Castellano.