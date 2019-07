Estate in piscina a Cheremule

L’impianto aprirà l’8 luglio. Tra le novità corsi di aquagym e animazione per bambini

Di: Antonio Caria

Aprirà l’8 luglio la stagione 2019 della piscina di Cheremule. Gli orari di apertura saranno dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Queste le tariffe 2019: 25 euro (stagionale) per gli adulti residenti, 50 euro (stagionale) per gli adulti non residenti, 10 euro settimane (residenti e non residenti), 25 euro per i minori sotto i 15 anni non residenti, gratuito per i minori sotto i 16 anni residenti. È di 5 euro, invece, l’ingresso giornaliero per tutti.

Tra le novità di quest’anno corsi di aquagym e animazione per bambini tutti i giorni. I cittadini, rimarcano dal Comune, dovranno munirsi di certificato medico.