In volo con l'Aeronautica Militare: studenti di Sassari piloti per due settimane. IL VIDEO

Anche noi siamo partiti dall'aeroporto militare di Alghero e abbiamo sorvolato la città

Di: Cristina Tangianu

Ancora due intensi giorni e poi terminerà l’esperienza unica che l'Aeronautica Militare, grazie a un accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sta offrendo a circa 180 studenti della città di Sassari delle scuole secondarie di secondo grado della città.

Dalle lezioni teoriche sulle basi dei principi aerodinamici alla meteorologia, dal controllo del traffico aereo fino all’esperienza del volo con un aereo militare, il Siai U-208, accompagnarli, all'Aeroporto Militare di Alghero, dai piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma).

A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di frequenza che assegna un punteggio di merito per alcuni concorsi in Aeronautica Militare.

Al termine del Corso di Cultura Aeronautica sarà stesa una graduatoria finale e i primi classificati riceveranno come premio la possibilità di partecipare a uno stage all’Aeroporto di Guidonia, sede del 60° Stormo, per indossare - in quei giorni - i panni di pilota dell'Aeronautica Militare e volare con l'aliante Twin Astir.

Per i ragazzi il corso rappresenta un'occasione per avvicinarsi al mondo del volo, un mondo che offre grandi emozioni, ma che richiede impegno, competenza e passione. Per l'Aeronautica Militare, invece, è un'opportunità per essere in mezzo ai giovani ed avvicinarli alla cultura professionale e valoriale della Forza Armata al servizio del Paese.

IL VIDEO