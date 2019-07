Domenica il concorso nazionale di fotografia subacquea

I partecipanti dovranno fotografare il maggior numero di specie marine presenti in zona.

Di: Redazione Sardegna Live

Domenica prossima, 7 luglio, l’associazione Sportiva Corallo Sub Alghero ha organizzato, nello specchio acqueo della Speranza, la selettiva di fotografia subacquea nota come “Safari Fotografico”.

La gara, valida per la classificazione ai campionati italiani di specialità, per la 3° zona F.I.P.S.A.S., si svolgerà dalle 8 alle 12:30.

Gli atleti si immergeranno nelle splendide acque in località 'La Speranza' e dovranno fotografare il maggior numero di specie presenti in zona. E' prevista la partecipazione di atleti provenienti dalla Sicilia, Toscana, Liguria, Lazio, oltre a fotografi sardi.

La Corallo sub Alghero manderà in acqua Roberto Barbieri, Luigi Zagati, Fabio Riu, Giuseppe Sotgiu, Angelo Fiori, Luciano Lobrano, Antonio Sechi. Alessandro Pirisinu

Dalle 16, presso i locali messi a disposizione dell’Associazione A.M.N.I. in via Sassari 21, gli interessati e appassionati di fotografia subacquea potranno seguire i lavori di selezione delle immagini e dialogare con gli atleti. Le immagini selezionate verranno consegnate alla giuria che procederà a redigere la classifica. A lavori conclusi, le migliori immagini verranno proiettate.

Inoltre, sempre domenica mattina, mentre gli atleti saranno impegnati nel fotografare i pesci, alla Speranza la Corallo Sub Alghero dalle 9 alle 12 ci sarà a disposizione gratuitamente, per chi avrà voglia di provare a respirare sott’acqua, un istruttore e l’attrezzatura subacquea. Non è previsto l’uso della muta grazie alla gradevole temperatura del mare. Gli interessati potranno avere maggiori informazioni chiamando il numero 347.24.60.892