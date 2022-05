Va a trovare la mamma in ospedale, ma non c’è l’ascensore per i disabili: “Trattato come un carrello di stracci”

E' accaduto all’ospedale di Sassari Stecca Bianca

Di: Redazione Sardegna Live

“Mi sono sentito trattato come un carrello di stracci”.

Sono dure le parole di Francesco Gattus, nuorese di nascita, oggi presidente dell’associazione disabili di Ferrara, il comune dove da anni risiede. È affetto da sclerosi multipla e da sempre cerca di accendere i riflettori sulla malattia per infondere coraggio a chi sta vivendo la sua stessa situazione.

Questa mattina Francesco è andato all’ospedale di Sassari Stecca Bianca, in Viale San Pietro, per fare visita alla mamma ricoverata nel reparto di neurologia, ma la sua sedia a rotelle non entrava nell’ascensore e gli è stato proposto di salire con il montacarico.

“E’ una cosa inaccettabile che un reparto di neurologia, frequentato da persone che usano frequentemente la carrozzina, non posso “ospitare” chi si trova nella sedia a rotelle. Secondo loro avrei dovuto aprire il montacarichi da solo facendo pure degli sforzi”.

IL VIDEO