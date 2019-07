Fiamme in casa, 76enne salvata dalla Guardia di finanza

L'incendio era partito da una caldaia

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna 76enne sassarese è stata salvata da una pattuglia della Guardia di finanza che aveva ricevuto la segnalazione di un principio di incendio in una palazzina di via Torres.

Le fiamme erano partite da una caldaia installata in un terrazzino. I finanzieri hanno allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari impedendo poi il passaggio di veicoli e pedoni e sgomberato la palazzina per mettere l'area in sicurezza.

Gli agenti, dopo aver raggiunto l'appartamento all'ultimo piano, hanno salvato l'anziana proprietaria che non si era ancora resa conto di quanto stesse accadendo.

La donna è stata presa in carico dal personale del 118 giunto nel frattempo sul posto. Due squadre dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme.