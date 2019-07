Carola Rackete. Deidda alla Camera: “Inconcepibile dare la solidarietà a chi ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza”

Il deputato sardo di Fratelli d’Italia: “Darla agli uomini in divisa che hanno rischiato la vita per far rispettare le leggi”

Di: Antonio Caria

“È inconcepibile che in questa aula venga espressa solidarietà a chi ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza e non agli uomini in divisa che hanno rischiato la vita per far rispettare le leggi”.

Queste le parole pronunciate ieri alla Camera dal deputato sardo e capogruppo in Commissione Difesa di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.

“In Libano – queste ancora le sue parole – così come in Libia e in Afghanistan, i nostri uomini non vanno a portare morte e distruzione ma ad alimentare una speranza di vita per quei popoli. E ci meraviglia e ci dispiace l’assenza del ministro degli Esteri perché da lui avremmo voluto sapere quale è la progettualità del governo sul Medio oriente, sapere se avvierà o no l’ambasciata italiana in Siria e cosa fare con l’Egitto e con la Libia”.