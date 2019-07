Albanese 21enne fermata in aeroporto con passaporto falso, arrestata dalla Polizia

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto Veneranda Marku, 21enne di nazionalità albanese per l’utilizzo di documenti validi all’espatrio risultati falsi.

Durante le verifiche sui passeggeri in transito nello scalo aereo “Mameli” di Elmas effettuate dal personale della Polizia di Frontiera, nella mattinata di ieri, i poliziotti hanno fermato ed identificato una passeggera diretta a Dublino, riscontrando che il passaporto in suo possesso fosse da ricercare in quanto inserito in Banca Dati Shengen dalle Autorità greche e intestato a un cittadino greco. La straniera era in possesso anche di una carta d’identità, sempre rilasciata delle autorità greche.

Verifiche più approfondite hanno permesso di accertare che sia il passaporto che la carta d’identità non reagivano ai raggi UV e non mostravano i caratteri di sicurezza di un documento autentico.

Nel corso delle verifiche la giovane è stata anche trovata in possesso di una ricevuta di viaggio inviata da un Agenzia di viaggi ad un suo connazionale che, da accertamenti effettuati, risulta pluripregiudicato per reati commessi nella provincia di Reggio Emilia. Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.