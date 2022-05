Cagliari. Colto da infarto sul bus: muore un 52enne

Il mezzo pubblico era appena partito dalla fermata del Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per 52enne non c'è stato nulla da fare. L’uomo è morto questa mattina non troppo distante dall'ospedale Brotzu. Si trovava a bordo del bus della linea 1 del Ctm che era appena partito proprio dal nosocomio.

Il mezzo pubblico aveva percorso pochissima strada quando il passeggero si è sentito male. L'autista ha subito fatto scattare l'allarme. In pochissimi istanti sono arrivati i medici del 118 che hanno soccorso il 52enne. Hanno tentato a lungo le operazioni di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe morto per un infarto.

Sul posto è intervenuta anche la polizia.