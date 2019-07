Risate e solidarietà, successo per l’asta di beneficenza della Dinamo

Vendute a cifre record le divise di Marco Spissu e la camicia di coach Pozzecco

Di: Antonio Caria, fotografie www.dinamobasket.com

Non che poteva che essere un successo la tradizionale asta di beneficenza della Dinamo Banco di Sardegna che si è tenuta ieri sera nella Club House societari di via Nenni.

Battitore d’eccezione il grande artista comico e grande tifoso biancoblu, Marco Bazzoni “Baz”, assieme a Ousmane Diop.

All’asta sono andate la camicia strappata a Würzburg da Pozzecco, sovramaglie e divise precampionato e campionato, sovramaglie e mute special edition della Coppa Italia, divise “casa” della Fiba Europe Cup.

Tantissime le offerte giunte per telefono da appassionati che non sono potuti essere presenti in Club House ma che hanno seguito la diretta streaming dell’evento sui canali biancoblu.

Un record per il completo campionato (al rilancio fino a 250 euro) e per la special edition Final Eight di Marco Spissu, con offerte importanti anche per le mute di Polonara e di Big Jack, mentre l’estrazione a sorte fra tutti i partecipanti che hanno acquistato lo speciale ticket per il fuori menu ha premiato il titolare del tagliando numero 36 con la divisa Coppa Italia del #45 Jack Cooley. In chiusura è stata assegnata la camicia strappata da coach Pozzecco al termine della finale vittoriosa di Coppa e Würzburg, battuta a 150 euro a favore di un appassionato “a distanza” che l’ha spuntata con la chiamata da casa.

Il ricavato sarà destinato all’associazione #beforechildren per la realizzazione della segnaletica all’interno della Clinica Pediatrica di Sassari. Il resto dei fondi raccolti sarà invece destinato alla Fondazione Dinamo per i progetti sociali.