Auto esce di strada sulla SS 131 e si ribalta: paura per due anziani

Sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari.

Di: Redazione Sardegna Live

Un’auto con a bordo due anziani di 80 e 85 anni è uscita di strada, per cause in corso di accertamento, sulla SS 131, in prossimità del bivio di Bonorva. La vettura è finita al di sotto di un ponte stradale ribaltandosi più volte.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer che ha estratto dall’abitacolo la coppia utilizzando cesoie idrauliche.

Sul luogo dell’incidente anche tre ambulanze e l’elisoccorso del 118 che ha trasportato la coppia, residente in Lombardia, all’ospedale di Sassari. Le Forze dell'ordine hanno effettuato gli accertamenti di legge.