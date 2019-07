Gatto bloccato sul tetto, i Vigili del Fuoco arrivano ma vanno via per una chiamata più urgente. La proprietaria: “Come devo fare”?

Il post di una donna di Quartu su Fb, incurante delle priorità di intervento della Centrale del 115, scredita l’operato dei pompieri. La replica di un pompiere

Di: Alessandro Congia

“Ho il gatto da 3 notti intrappolato nel tetto ...dopo 40 chiamate arrivano i pompieri dopo 5 minuti dicono che devono andar via senza neanche aver provato a salire ... dicendomi io per 1.200 euro non la rischio la vita per prendere un gatto...ora qualcuno mi dica come devo fare?”.

Comincia e finisce così un post che “racconta” la disavventura di una donna di Quartu che, a detta di ciò che è scritto sul suo profilo, suona come un forte rimprovero verso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Quartu i quali, appena giunti sul posto, sarebbero andati via lasciando il povero micio ancora sul tetto.

Non si è fatta attendere però la replica di un Vigile del Fuoco che, per tutta risposta, ha scandito esattamente cosa è accaduto qualche giorno fa in una cosiddetta giornata “di fuoco”, dove il centralino del 115 era invaso da tantissime chiamate con priorità decisamente diverse.

Ecco il racconto

“Nel turno notturno di ieri turno D, una squadra della sede centrale è intervenuta a Quartu Sant'Elena per recuperare un gatto da un tetto, tra i tanti interventi in corso per soccorso a persone e incendi, la sala operativa del 115 è riuscita ad inviare una squadra anche per recuperare un gatto, ma durante l'intervento è stata dirottata per soccorso a un motociclista caduto in una scarpata a "Poggio dei Pini" Capoterra, mentre l'Aps ripartiva per andare in soccorso del motociclista la proprietaria del gatto ha scattato una foto per poi scrivere questo post.

P.s: leggendo i commenti scritti da altri cittadini in difesa della proprietaria del gatto sono rimasto scioccato, non sapendo le cose come stanno!

Da denuncia siete voi che appena vedete qualcosa che non va bene iniziate a sparare a zero contro tutti prima di scrivere commenti inappropriati informatevi bene se volete parlare male dei VIGILI DEL FUOCO che non si tirano indietro a nulla. E mi pare che le SCUSE della proprietaria e di tutti quelli che hanno commentato non sono arrivate”.

L'epilogo

Alla fine, il micio è stato salvato, ma senza nessuna scusa della proprietaria: “Successivamente – scrive e rammenta il Vigile del Fuoco - un'altra squadra è nuovamente intervenuta anche con il supporto di un'autoscala e ha recuperato il gatto dal tetto consegnandolo alla proprietaria. Almeno le scuse pubbliche nel tuo profilo dovresti mettere e farti un esame di coscienza”.

Ovviamente, una valanga di commenti hanno dato supporto al Comando dei Vigili del Fuoco di Quartu Sant'Elena.