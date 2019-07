Pestato con calci e pugni, inquietante aggressione a Sant’Elia

Sono intervenuti i Carabinieri di San Bartolomeo e della Radiomobile

Di: Alessandro Congia



I Carabinieri della Radiomobile e della stazione di San Bartolomeo sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21, nei pressi di via Schiavazzi, nel quartiere di Sant’Elia, dove un ragazzo classe 1972 ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che, improvvisamente, dopo aver cercato di rapinarlo, lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni al volto, al torace e all’addome.

Immediatamente trasportato dai sanitari del 118 per le numerose lesioni presso l’ospedale Brotzu, il giovane, non in pericolo di vita: è stato dimesso nella giornata odierna. I militari hanno avviato le opportune indagini per chiarire meglio la dinamica dell’episodio.