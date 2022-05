Scomparso da Isili: in corso le ricerche del signor Luigi Cannas | RITROVATO

L’uomo è affetto da sindrome di Alzheimer

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della compagnia di Isili, con il supporto dei volontari della Protezione Civile di Isili e dei Vigili del Fuoco di Sorgono e Mandas, sono impegnati nelle ricerche di Luigi Cannas, 81enne del posto, allontanatosi dalla sua abitazione alle 6:30 circa di stamattina. L’uomo è affetto da sindrome di Alzheimer.

Chiunque abbia notizia contatti i Carabinieri della Compagnia di Isili ai numeri 112 o 0782821100.

AGGIORNAMENTO Il piano ricerche attivato dai Carabinieri di Isili sotto il coordinamento della prefettura di Nuoro ha consentito di ritrovare il signor Luigi Cannas nell'agro di Isili, in località Tellosu.

I vigili del fuoco a bordo di un elicottero hanno individuato la sagoma dall'alto in mezzo al verde. L'anziano, in evidente stato confusionale, sarà trasportato a cura del personale del 118 presso l'ospedale per gli accertamenti del caso.