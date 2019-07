Padre e figlio folgorati da fili elettrici scoperti

Stavano facendo una passeggiata in paese

Di: Redazione Sardegna Live

Padre e figlio di 33 e 13 anni, mentre stavano camminando in una strada sterrata a pochi passi dal centro del paese, sono stati sorpresi da una forte scossa elettrica, proveniente da alcuni fili scoperti di un palo dell’illuminazione pubblica.

I militari dell’Arma di Siniscola accorsi sul posto hanno da subito richiesto l’intervento del personale del 118 che ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco” di Nuoro.

Non sarebbero in pericolo di vita. I vigili del Fuoco stanno invece verificando le condizioni di sicurezza della zona insieme agli operai della società che gestisce l’illuminazione pubblica in paese.