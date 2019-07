Susanna uccisa con 20 coltellate, il fratello Massimiliano resta in carcere

I fendenti hanno raggiunto collo, cuore e polmoni. Il medico legale Roberto Demontis ipotizza l’utilizzo di un coltello da cucina usato per uccidere

Di: Alessandro Congia

Questione di eredità, forse, oppure un’altra verità, quella che l’omicida Massimiliano Mallus, 52enne, di Quartu, racconterà durante l’interrogatorio di convalida d’arresto davanti al gip del Tribunale di Cagliari, Lucia Perra. Perché ha ucciso sua sorella, Susanna, colpendola con 20 coltellate?

Il violento litigio, avvenuto nella loro casa a Quartu, è finito con un orribile omicidio: Massimiliano Mallus, dopo aver compiuto il delitto, si è allontanato da casa vagando per ore in stato confusionale: ritrovato poi sabato sera dai Carabinieri della Compagnia di Quartu, non ha detto una parola su quanto è avvenuto tra quelle mura domestiche.

L’autopsia del medico legale Roberto Demontis, avvenuta nella giornata di ieri al Policlinico, ha confermato ciò che già si sapeva: la povera Susanna Mallus è morta per le 20 coltellate inferte dal fratello-omicida, che attualmente è accusato di omicidio.