Nuovi sbarchi migranti in Sardegna. Lega: "Subito espulsioni. Dov'è Lamorgese?"

"I sardi ne hanno le scatole piene. Basta porti aperti e sbarchi"

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo gli ultimi sbarchi di migranti a Sant'Antioco, il segretario della Lega in Sardegna Dario Giagoni dichiara: "Il Ministro Lamorgese ha abbandonato la nostra Regione. Rischiamo, con la stagione turistica ormai alle porte, di dare un ulteriore colpo non solo alla nostra economia ma di vanificare anche gli sforzi fatti per difenderci dai contagi. Non staremo a guardare la Sardegna assediata dagli immigrati. Se questo è l'andazzo rischiamo di diventare una meta preferita e vederne arrivare a decine ogni giorno, senza sosta".

Il Carroccio ha annunciato una nuova interrogazione alla Camera per denunciare il caso.

Alle parole di Giagoni fa eco Armando Linzas, capo dipartimento della Lega in materia di sicurezza e immigrazione. "I sardi ne hanno le scatole piene. Basta sanatorie, porti aperti e sbarchi. È urgente un intervento immediato. Vanno identificati e espulsi subito o il Centro di prima accoglienza di Monastir rischia di implodere un'altra volta".

"Le famiglie sono stanche - concludono i due esponenti leghisti - di vederli impuniti e soprattutto scorrazzare liberamente, magari dopo qualche settimana, per le vie delle nostre città. Si entra se si ha una casa e un lavoro. Coi documenti in regola. Permettere gli sbarchi significa anche mettere a rischio la vita degli stessi immigrati. E condannarli, qui, a una permanenza piena di difficoltà".